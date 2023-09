Probabili formazioni Lecce-Napoli: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A 2023/2024, dopo il turno infrasettimanale, è pronta a ritornare con la settimana giornata: occhio a Lecce-Napoli. Tra le dieci sfide previste, quella tra salentini e campani, è sicuramente una di quelle da seguire con attenzione. Dopo l’incredibile avvio con cinque risultati utili consecutivi nelle prime cinque partite e la prima sconfitta contro la Juventus nell’ultimo turno, Roberto D’Aversa e i suoi quest’oggi, sabato 30 settembre a partire dalle ore 15.00, al Via del Mare ospiteranno l’undici guidato da Rudi Garcia. Gli azzurri contro l’Udinese qualche giorno fa, hanno spazzato via i fantasmi di un avvio di stagione non troppo esaltante e vorranno ritornare a difendere il tricolore cucito sul petto anche se non sarà affatto semplice.

Adesso proviamo invece a dare un’occhiata alle probabili formazioni e partiamo da quelle del Lecce. Per i salentini in porta dovrebbe scendere senza alcun dubbio Falcone. Il quartetto difensivo sarà invece composto da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. A centrocampo serratissimo ballottaggio tra Blin e Oudin con Ramadani e Rafia praticamente certi di un posto dal 1′ al centro del terreno di gioco. In avanti infine, spazio a Almqvist, Krstovic e Strefezza.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ora è il turno degli ospiti, campioni d’Italia in carica: ecco di seguito le possibili scelte di Garcia. Meret in pianta stabile tra i pali azzurri. Capitan Di Lorenzo non si tocca per nessuna ragione e sarà affiancato da Ostigard e Natan; persiste il ballottaggio Mario Rui/Olivera con il primo leggermente in vantaggio. Anguissa, Lobotka e Zielinski comporranno il terzetto di centrocampo mentre in avanti spazio ai soliti noti: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Adesso non resta che attendere qualche ora: poi sarà Lecce-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-NAPOLI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin/Oudin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Indisponibili: Dermaku, Banda

Squalificati: Kaba

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui/Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

Squalificati: –

CALENDARIO LECCE-NAPOLI OGGI (30 SETTEMBRE)

Sabato 30 settembre

Ore 15.00 – Lecce-Napoli – 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LECCE-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Lecce-Napoli:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

CHI E’ L’ARBITRO DI LECCE-NAPOLI

PAIRETTO

MELI – ALASSIO

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

Foto: LaPresse