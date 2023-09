Probabili formazioni Frosinone-Sassuolo: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Quest’oggi Frosinone e Sassuolo si affronteranno per la quarta giornata della Serie A 2023-2024: le due squadre si sfideranno dalle ore 15.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per il turno di questo fine settimana, il primo dopo la sosta per le nazionali, in un match da seguire con attenzione vista l’indole offensiva di entrambe le formazioni.

Il Frosinone cambierà pochi elementi rispetto alle precedenti uscite: Eusebio Di Francesco si affiderà a Turati per la porta, difesa a quattro composta da Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo si sentirà l’assenza di Harroui: al suo posto dentro Mazzitelli, il quale farà reparto con Barrenechea e Gelli, mentre in attacco spazio a Soulè e Baez, i quali supporteranno l’unica punta Cheddira.

La squadra di Alessio Dionisi confermerà quasi tutta la formazione iniziale del successo con il Verona: Cragno in porta al posto dell’infortunato Consigli, difesa a quattro formata da Toljan, Erlic, Ruan e Vina, in mediana vedremo la coppia Boloca–Henrique, i quali agiranno alle spalle di Bajrami, Laurienté e Berardi, posti sulla linea della trequarti in supporto del centravanti Pinamonti.

La sfida tra Frosinone e Sassuolo, il cui via è programmato per le 15.00 di oggi allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà diretto dal signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Laudato e dal quarto uomo Massimi. Al VAR ci sarà Paolo Valeri con Valerio Marini come AVAR.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SASSUOLO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.

Infortunati: Kalaj, Harroui.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Monterisi 65%-Okoli 35%, Cheddira 70%-Kaio Jorge 30%

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Infortunati: Consigli, Alvarez.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Toljan 55%-Pedersen 45%, Bajrami 60%-Thorstvedt 40%.

