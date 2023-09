Probabili formazioni Frosinone-Fiorentina: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Ci apprestiamo a vivere gli ultimi incontri della sesta giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i match di quest’ultimi due giorni, altre tre partite verranno disputate quest’oggi per chiudere così il programma dell’unico turno infrasettimanale della stagione. Alle 18.30, sarà la volta di Frosinone e Fiorentina, le quali vogliono continuare a macinare punti dopo un ottimo avvio di campionato.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto al precedente undici iniziale sceso in campo a Salerno: Turati in porta, Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza formano la linea difensiva, centrocampo a tre che vedrà in azione Mazzitelli, Barrenechea e Garritano, tridente offensivo composto da Soulè e Baez ai lati, mentre Cheddira sarà l’unica punta.

Decisamente più stravolta la formazione iniziale della Fiorentina di Vincenzo Italiano rispetto all’ultima giornata, anche per via di qualche indisposizione: Terracciano tra i pali, Kayode sostituisce il povero Dodò sulla fascia destra, con Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi che completano il pacchetto difensivo, Mandragora e Arthur formeranno la coppia in mediana, alle spalle della trequarti composta da Sottil, Bonaventura e Kouamé, a sostegno di Beltran unico centravanti.

La sfida tra Frosinone e Fiorentina, il cui via è programmato per le 18.30 di oggi allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma: il fischietto capitolino guiderà la terna arbitrale composta dagli assistenti Scarpa e Bhari, dal quarto uomo Marcenaro, dal VAR Marini e dall’AVAR Di Martino.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-FIORENTINA

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Ballottaggi: nessuno

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj, Lirola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Sottil, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano

Ballottaggi: Parisi 60%-Biraghi 40%, Mandragora 60%-Duncan 40%, Sottil 55%-Brekalo 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Mina, Pierozzi

Foto: Lapresse