Probabili formazioni Empoli-Salernitana: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Con l’anticipo disputatosi ieri sera tra Juventus e Lecce, è iniziata la sesta giornata della Serie A 2023-2024, l’unico turno infrasettimanale di questa stagione: quest’oggi, a partire dalle ore 18.30, Empoli e Salernitana si affronteranno in un delicatissimo scontro salvezza, il quale metterà in palio punti fondamentali per la classifica delle due squadre, ancora senza vittorie in questo campionato.

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli, arrivato in corsa per sostituire Paolo Zanetti, dovrebbe partire dal 1′ con un 4-3-1-2: Berisha in porta, difesa a quattro composta da Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Pezzella, trio di centrocampo che vedrà impegnati Marin, Ranocchia e Maleh, alle spalle della coppia d’attacco Shpendi–Cambiaghi agirà il gioiello Baldanzi.

La Salernitana di Paulo Sousa dovrebbe affidarsi all’ormai noto 3-4-2-1 del tecnico portoghese: Ochoa insostituibile tra i pali, retroguardia a tre formata da Gyomber al centro e da Pirola e Lovato ai suoi lati, in mezzo al campo spazio a Maggiore e Legowski, mentre sulle fasce ci saranno Bradaric e Mazzocchi, Kastanos spalleggerà l’inossidabile Candreva nella trequarti dietro all’unica punta Jovane Cabral.

La sfida tra Empoli e Salernitana, il cui via è programmato per le 18.30 di quest’oggi allo Stadio Carlo Castellani di Empoli (FI), sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Ravenna: il fischietto romagnolo guiderà la terna arbitrale formata dagli assistenti Peretti e Di Monte, dal quarto uomo Feliciani, dal VAR Maggioni e dall’AVAR Doveri.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SALERNITANA OGGI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, G. Pezzella; Ranocchia, Marin, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

Ballottaggi: Shpendi 70%-Destro 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caprile, Caputo, Ismajli, Maldini

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane Cabral. All. Sousa.

Ballottaggi: Lovato 60%-Daniliuc 40%, Maggiore 65%-Martegani 35%, Cabral 60%-Botheim 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Coulibaly, Ikwuemesi

