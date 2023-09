Perché Locatelli ha criticato Mancini? Cos’ha detto all’ex CT e il ritorno in Nazionale

L’Italia si rimbocca le maniche e entra nel vivo delle sue Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Dopo le prime due uscite disputate a primavera (sconfitta interna contro l’Inghilterra e vittoria non propriamente brillante in casa di Malta) gli Azzurri sono pronti per affrontare gli incontri dello slot di settembre per provare a mettere un po’ più in discesa una situazione di classifica al momento non semplicissima.

Come se non bastasse, di pari passo prende il via anche l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della nostra formazione. Dopo il clamoroso addio di Roberto Mancini, ora è il tecnico di Certaldo il nuovo commissario tecnico della Nazionale, che senza nemmeno il tempo di conoscere il nuovo gruppo dovrà provare a conquistare 6 punti tra la trasferta in casa della Macedonia e il match interno contro l’Ucraina.

Tra i protagonisti di queste due partite l’Italia ritrova Manuel Locatelli, che nelle ultime convocazioni “manciniane” non aveva più trovato spazio. Nella giornata di ieri il centrocampista della Juventus ha detto la sua su questa situazione dal ritiro di Coverciano. “È stato un anno difficile per me con la Nazionale, per questo sono molto felice di essere qui. Quando non si viene chiamati, credo che il primo esame di coscienza debba farselo il diretto interessato, e dunque me lo sono fatto. Con Mancini ci siamo parlati: avevamo idee diverse, qualcosa si era incrinato, è andata così”.

Nonostante le divergenze, il messaggio sull’ex CT è chiaro: “Su Mancini? Lui va comunque ringraziato, perché vincendo l’Europeo abbiamo fatto la storia. Poi le cose andate così, e basta: va salutato, c’è un altro futuro davanti. Dobbiamo vivere il cambiamento in positivo e c’è tutta la sua carriera a parlare per Spalletti. Ci sono differenze di gioco rispetto a Mancini. Si vede già l’impronta di Spalletti, ci ha mostrato molti video”.

Un rapporto che si era incrinato, quindi, e che aveva portato uno dei giocatori più importanti nella cavalcata di Euro 2021, a salutare il gruppo nelle ultime convocazioni. Ora Manuel Locatelli torna protagonista in azzurro e proverà ad approfittare delle mancate chiamate di Marco Verratti e Jorginho per acquistare nuovamente un ruolo di rilievo in campo e nel gruppo. A soli 25 anni, la sua avventura in Nazionale è ancora tutta da scrivere dopotutto…

