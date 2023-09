Napoli-Real Madrid, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

E’ arrivato il giorno dell’esordio del Napoli di Rudi Garcia nell’edizione 2023-2024 della UEFA Champions League: i partenopei sono attesi a Braga dalle ore 21.00 per il primo match del girone C, il quale contiene, oltre agli azzurri e ai portoghesi, il Real Madrid e l’Union Berlino. La sfida di oggi sarà già da subito importante per i partenopei, i quali non possono fallire quest’appuntamento se l’obiettivo è quello di qualificarsi agli ottavi di finale.

Quest’oggi il Napoli deve sfruttare l’occasione di trovare una formazione che ha avuto un inizio di stagione scialbo come gli azzurri. Dopo la sconfitta con la Lazio prima della sosta, e l’ultimo pareggio esterno per 2-2 con il Genoa, Rudi Garcia è atteso a un test probante per misurare il livello di una squadra che, eccezion fatta per Kim, non ha cambiato nulla nell’undici titolare ma, nonostante ciò, sembra aver perso quelle certezze che nella passata stagione hanno fatto sì che il Napoli giocasse un calcio mozzafiato.

Il prossimo avversario del Napoli in Champions League sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il club più titolato in questa competizione con ben 14 successi all’attivo: mai come quest’anno i blancos si candidano a un ruolo di primo piano per la vittoria finale, avendo a disposizione una squadra pressoché perfetta, nonostante l’addio di un totem in attacco come Karim Benzema. Al momento i madrileni sono primi ne La Liga, avendo vinto tutte e cinque le partite sin qui disputate, con un vantaggio di due punti sul Barcellona secondo.

La sfida tra Napoli e Real Madrid, il cui via è programmato per le 21.00 del 3 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà visibile in tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

Foto: Lapresse