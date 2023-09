MotoGP, GP Giappone 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 29 settembre-1 ottobre

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio d’India, prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2023. Da Nuova Delhi ci si trasferirà sul circuito di Motegi, in vista del weekend del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento della stagione. Ci attende uno snodo di estrema importanza per le tre classi.

Siamo nel bel mezzo della fase clou del campionato. Dopo la doppietta India-Giappone, infatti, vivremo due triplette consecutive. Si inizierà con Indonesia-Australi-Thailandia tra il 15 e il 29 ottobre, quindi si chiuderà l’annata con Malesia-Qatar-Valencia tra il 12 e il 26 novembre. In poche parole ci attendono 7 appuntamenti da vivere tutti d’un fiato.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione, e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili gratis in diretta e in chiaro qualifiche e Sprint Race del sabato. La domenica, invece, le tre gare saranno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà assistere a qualifiche e Sprint Race del sabato in diretta, mentre le gare domenicali saranno in differita. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del fine settimana nipponico.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023 MOTOMONDIALE

Venerdì 29 settembre

Ore 02.00-02.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 02.50-03.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 03.45-04.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 06.15-06.50 Prove libere 2 Moto3

Ore 07.05-07.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 08.00-09.00 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 30 settembre

Ore 01.40-02.10 Prove libere 3 Moto3

Ore 02.25-02.55 Prove libere 3 Moto2

Ore 03.10-03.40 Prove libere MotoGP

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 05.50-06.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 06.15-06.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 06.45-07.00 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 07.10-07.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 08.00-08.45 Sprint Race MotoGP

Domenica primo ottobre

Ore 03.40-03.50 Warm-up MotoGP

Ore 05.00-05.35 Gara Moto3

Ore 06.15-06.55 Gara Moto2

Ore 08.00-08.50 Gara MotoGP

Foto: Valerio Origo