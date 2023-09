Moto GP, Aleix EspargarÃ²: “Abbiamo faticato tanto, era impossibile sorpassare”

Dopo un Montmelò vissuto da protagonista Aleix Espargarò non è andato altre la dodicesima posizione al GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP andato in scena al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Il pilota dell’Aprilia ha dimostrato poca confidenza con la pista romagnola, rimediando un ritardo consistente rispetto al leader Martin, precisamente di +15.878. Una differenza di passo notevole rispetto alle uscite precedenti, confermata dalo stesso centauro una volta approdato ai microfoni di Sky Sport.

“E’ stato un weekend difficile – ha detto Espargarò – ci sono due piste che patisco del calendario, quella dell’Austria e quella di Misano. Abbiamo faticato tanto, il ritmo non era bruttissimo, il passo non era male ma era davvero impossibile sorpassare. Peccato poi per la partenza, pazienza“.

Il nativo di Granollers ha quindi concluso: “Le maggiori difficoltà? La pista per noi ha solo la curva 13 dove puoi far correre la moto: l’asfalto poi ha molto grip e in questi casi non riusciamo ad avere il livello degli altri. Dopotutto le quattro Aprilia si sono piazzate almeno più di dieci secondi dal vincitore, è troppo”

Foto: Valerio Origo