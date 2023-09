Lecce-Salernitana oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Lecce e Salernitna chiuderanno, insieme a Empoli-Juventus, la terza giornata di Serie A.

Le due squadre scenderanno in campo questa sera, domenica 3 settembre, alle 20.45: la gara sarà trasmessa solo da DAZN.

Formazione tipo per D’Aversa che mette Krstovic al centro di un attacco completato da Almqvist e Strefezza. In mediana, Ramadani con ai lati Gonzalez e Rafia, mentre in difesa, davanti a Falcone, Gendrey, Pongrancic, Baschirotto e Gallo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Sousa risponde con Ochoa tra i pali e una linea di difesa composta da Lovato, Gyomber e Pirola. Mazzocchi e Bradaric sugli esterni, con Lassana Coulibaly e Legowski in mediana e la coppia Candreva-Martegani a supporto di Dia.

Di seguito il calendario e il programma di Lecce-Salernitana, valida per la 3ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, sabato domenica 3 settembre, alle 20.45. La partita sarà trasmessa da DAZN.

CALENDARIO LECCE-SALERNITANA OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 20.45 Lecce-Salernitana– Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LECCE-SALERNITANA OGGI

Domenica 3 settembre

Diretta tv : DAZN

: DAZN Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-SALERNITANA

LECCE (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krsotvic, Strefezza. All. D’Aversa.

: Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krsotvic, Strefezza. All. D’Aversa. SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Martegani, Candreva; Dia. All. Sousa.

Foto: LaPresse