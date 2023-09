Infortunati Napoli, chi si Ã¨ fatto male in Nazionale e non puÃ² tornare in Serie A? Dilemma Politano

L’attesa sta per terminare: la Serie A 2023/2024 è pronta a scendere nuovamente in campo. Due settimane di stop hanno bloccato la massima serie italiana: a scendere in campo sono state tantissime Nazionali in giro per il mondo e non le squadre di club dunque. Ma adesso si ripartirà con il campionato e si ritorneranno ad assaporare fortissime emozioni regalate dalle venti formazioni che prendono parte al torneo. Moltissime le partite estremamente interessanti ma soffermiamoci specialmente sul Napoli.

La formazione di mister Rudi Garcia, nella giornata di sabato 16 settembre a partire dalle 20.45, volerà a Genova per affrontare la squadra guidata da Albero Gilardino. Un incontro tutt’altro che semplice per gli azzurri che quindi dopo lo scivolone nell’ultima di campionato con la Lazio, vorranno rialzare la testa. Garcia cercherà di mandare in campo la migliore formazione possibile ma dovrà fare i conti con un importante giocatore infortunato. Si tratta di Matteo Politano.

Il calciatore durante la sfida contro la Macedonia del Nord non ha brillato e dopo i primi 45′ minuti, non è sceso in campo. Il motivo? Gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. “Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie”. In ogni caso resta fortemente in dubbio addirittura la sua convocazione con il Genoa. Vedremo come terminerà l’incontro: si giocherà un match spumeggiante sulla carta.

Foto: LaPresse