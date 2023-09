Infortunati Inter, chi si Ã¨ fatto male in Nazionale e non puÃ² tornare in Serie A? Le condizioni di Cuadrado

Si avvicina prepotentemente la Serie A. La massima serie italiana dopo il lungo stop durato due settimane è pronta a tornare in campo. Si sono giocate, durante questo periodo di sosta, moltissime partite con diverse Nazionali impegnate in tutto il Mondo. Ma adesso è tempo di ritornare alle partite di club e soprattutto ai campionati. Questo weekend si preannuncia quindi ricco e pieno zeppo di sfide interessantissime.

E tra le tante formazioni impegnate troveremo l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nel 4° turno di questa Serie A, dovranno vedersela con il Milan in un derby che si preannuncia infuocato. Le due squadre sono in grandissima forma e al vertice della classifica, entrambe, a quota 9 punti dopo tre giornate. Esattamente tre vittorie su tre: sia per la Beneamata, sia per i Diavoli. Le compagini hanno regalato spettacolo ma soprattutto piegato gli avversari.

Sabato 16 settembre, a partire dalle ore 18.00, Lautaro Martinez e compagni dunque, scenderanno sul terreno di gioco di San Siro. A seguito delle vittorie contro Monza, Cagliari e Fiorentina, l’Inter vorrà riconfermarsi ma dovrà fare i conti con l’infermeria: dovrà fare i conti con l’infortunio di Juan Cuadrado. Il colombiano continua a essere in dubbio per la prossima gara visto l’infortunio rimediato con la sua Colombia contro il Venezuela.

Secondo i media colombiani l’esterno dell’Inter ha accusato un piccolo problema fisico: si dovrebbe trattare di tendinite. Per l’ANSA sarebbero da valutare le condizioni dell’ex Juventus. L’Inter però non è preoccupata: il centrocampista resterà con la nazionale e farà ritorno ad Appiano Gentile come da programma. Il nodo verrà sciolto probabilmente a ridosso del match contro il Milan. Per il resto sono del tutto recuperati Sensi e Acerbi. Sanchez, infine, ha riportato un livello di emoglobina più basso della norma. Inzaghi spera di poterlo impiegare quanto più prima possibile.

Foto: LaPresse