Golf, PGA Tour: Theegala e Kim guidano il Fortinet Championship al giro di boa

Sul North Course del Silverado Resort di Napa, in California, è andato in archivio il secondo giro del Fortinet Championship 2023. Dopo due round a comandare la classifica sono lo statunitense Sahith Theegala ed il sudcoreano S.H. Kim, appaiati con i punteggio di -12.

Balzo in avanti di dodici posizioni per Theegala che ha confezionato uno splendido 64, grazie a sei birdie ed un eagle, a fronte di un solo bogey. Giro in 67 invece per il sudcoreano che sta mostrando un gioco estremamente solido in ogni sua componente, specialmente intorno al green.

Il primo inseguitore è Sangmoon Bae, connazionale di Kim, che ha raggiunto il punteggio di -11 aggiungendo al 67 di ieri il 66 odierno. -10 e quarta posizione invece per Eric Cole, a sua volta in grado di scalare diverse posizioni. Chi invece di posizioni ne perde e non poche, è Lucas Herbert che, dopo il giro fenomenale di ieri, oggi va 3 colpi sopra PAR e scende in 19a piazza.

