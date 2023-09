Golf, DP World Tour: Sharma e Smith guidano l’Irish Open dopo i primi due round, Migliozzi sale in top10

L’Horizon Irish Open 2023 è arrivato al giro di boa. Dopo due round la classifica sul percorso del K Club di Straffan nella contea di Kildare vede in testa l’inglese Jordan Smith e l’indiano Shubhankar Sharma. Il loro punteggio recita -13, ottenuto per il primo con una sequenza di 66 e 65 e per l’altro di 65 e 66.

All’inseguimento c’è un altro inglese, Ross Fisher, distante appena un colpo dai due leader e dunque a -12. Ancora molto vicini alla testa della classifica anche il tedesco Hurly Long, quarto a -11 e lo scozzese Calum Hill, quinto ad un ulteriore colpo di distanza e dunque a -10.

Nel terzetto dei giocatori in sesta piazza a -9 è salito anche l’italiano Guido Migliozzi, autore di un giro in 66 con sei eccezionali birdie nelle seconde otto buche che gli permette di guadagnare ben 21 posizioni. Insieme a lui il tedesco Freddy Schott e lo scozzese Scott Jamieson. Non supera invece il taglio Edoardo Molinari, distante quattro colpi dal punteggio che gli avrebbe permesso di qualificarsi.

Foto: LaPresse