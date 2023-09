Ginnastica artistica, chi Ã¨ Arianna Belardelli? La debuttante dell’Italia ai Mondiali: volteggio e corpo libero da closer

Arianna Belardelli sarà la grande esordiente dell’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica. La 16enne non ha mai preso parte alla rassegna iridata durante la propria carriera, anche perché quella in corso è la sua prima stagione da senior. Domenica 1° ottobre (ore 16.00) farà il proprio debutto nelle qualificazioni ad Anversa. La classe 2007 è stata convocata dal DT Enrico Casella per completare il quintetto azzurro e rimediare alle assenze di Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa.

Tesserata per la Ginnastica Heaven di Roma, con cui è salita sul podio nelle prime tappe di Serie A da neopromossa, l’allieva di Mauro Di Rienzo aveva già avuto modo di mettersi in mostra in campo internazionale durante la Coppa del Mondo: a marzo, in occasione della tappa di Baku (Azerbaijan), aveva conquistato un valido secondo posto al corpo libero con il punteggio di 12.800 (rilevante il 5.3 di D Score, purtroppo pagò tre decimi di penalità per un’uscita di pedana). Sempre quest’anno ha preso parte anche al Luxembourg Open, dove l’Italia ha vinto la gara a squadre e lei ha primeggiato tra parallele asimmetriche e quadrato.

Arianna Belardelli, che aveva mosso i suoi primi passi nell’artistica che conta con il body de La Fenice 2009, vanta un superbo personale di 13.950 al corpo libero ottenuto in Serie A lo scorso 4 marzo, ma chiaramente al di fuori dei confini nazionali le maniche dei giudici sono più strette. Al netto di punteggi e risultati, va ricordato che è stata la terza italiana della storia in grado di eseguire lo Tsukahara avvitato in questa specialità dopo Vanessa Ferrari ed Erika Fasana: non sono numeri da poco e dimostrano la bontà del suo talento, chiaramente ancora da sgrezzare.

Non sarà semplice rompere il ghiaccio ai Mondiali, dove tra l’altro ci si giocherà il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Servirà mantenere sangue freddo ed bisognerà essere lucidi, facendosi trovare pronta al momento del bisogno. Arianna Belardelli si esibirà al volteggio, dove eseguirà il doppio avvitamento proprio come Alice D’Amato: sarà chiamata a portare a casa un punteggio importante (teniamo a mente un riferimento: 13.750 agli ultimi Campionati Italiani), tra l’altro si esibirà per ultima alla tavola e l’obiettivo sarà quello di fare meglio dell’avvitamento e mezzo di Manila Esposito e del semplice avvitamento di Elisa Iorio (sulla carta il risultato da scartare).

Ci saranno poi due rotazioni di riposo e poi la prova al corpo libero, a lei spetterà addirittura l’onere di chiudere la gara delle Fate dopo Manila Esposito, Alice D’Amato ed Elisa Iorio: se ci saranno stati errori da parte delle compagne di squadre allora bisognerà affidarsi a lei per rialzare la media, con sulle spalle un peso non indifferente al debutto in una manifestazione di questa caratura.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi