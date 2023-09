Fiorentina-Ferencvaros, quando la prossima partita di Conference League? Data, programma, orario, tv, streaming

Quest’oggi, alle 18.45, la Fiorentina di Vincenzo Italiano inizierà il proprio cammino europeo nella Conference League 2023-2024: i Viola saranno di scena a Genk per il primo incontro valevole per il girone F della competizione che, nella passata stagione, ha visto la squadra toscana arrivare in finale, poi persa per 2-1 contro il West Ham.

Dopo la bella vittoria sull’Atalanta di domenica scorsa, i Viola guardano con fiducia al prosieguo della stagione: per la squadra di Vincenzo Italiano, la Conference League è una competizione su cui si deve puntare al bersaglio grosso, mancato per pochissimo nella stagione passata. Iniziare con una vittoria il girone su un campo ostico come quello del Genk darebbe una spinta importante alle ambizioni dei gigliati in questa coppa, considerando che piazzarsi in prima posizione nel girone significherebbe accedere direttamente agli ottavi.

Il secondo impegno europeo della Viola è programmato per il 5 ottobre al Franchi contro il Ferencvaros, squadra ungherese campione in carica del campionato locale: la formazione di Budapest negli ultimi anni è diventata un habitué delle competizioni internazionali partecipando spesso ai gironi delle coppe, trovando di tanto in tanto qualche exploit degno di nota. I magiari, però, rimangono una squadra inferiore come qualità, profondità ed esperienza della rosa, rispetto alla Fiorentina, favorita indiscussa per passare il girone da prima.

La sfida tra Fiorentina e Ferencvaros, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-FERENCVAROS CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Fiorentina-Ferencvaros – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA FIORENTINA-FERENCVAROS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse