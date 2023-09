F1, Oscar Piastri conquista il suo primo podio a Suzuka: “Sensazione speciale, me la ricorderò a lungo”

Oscar Piastri si sblocca e, al sedicesimo tentativo, sale per la prima volta sul podio in un Gran Premio di Formula Uno. Il giovane talento australiano della McLaren ha concluso in terza posizione il GP del Giappone 2023 sulla splendida pista di Suzuka, ottenendo il suo miglior risultato dell’anno in gara (fu 2° nella Sprint in Belgio) e confermando le sue grandi qualità.

“Questa è davvero una sensazione speciale. La ricorderò per tanto tempo. Non posso ringraziare a sufficienza il team per il lavoro che hanno fatto e per avermi permesso di realizzare il mio sogno. Non tante persone riescono a farlo, tantomeno nella prima stagione. Non è stata la mia miglior gara di sempre, ma è stata abbastanza per portare a casa un trofeo, quindi sono contentissimo“, le prime parole a caldo del 22enne aussie.

Sui vari duelli affrontati nel corso della gara: “C’è stato il sorpasso su George. Sapevo di doverlo superare presto, altrimenti sarei rimasto bloccato. E’ stato al limite, ma il passo dopo quel momento è stato molto buono. Nella seconda metà della gara ho trovato ritmo e sensazioni giuste. Sono molto contento e adesso non vedo l’ora di conquistare altri podi”.

Foto: Lapresse