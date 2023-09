Empoli-Salernitana, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Ancora a caccia dei primi punti, l’Empoli tornerà in campo mercoledì 27 settembre: di fronte avrà una Salernitana che non ha ancora vinto in questo campionato e che sinora ha raccolto 3 punti.

La gara, che sarà trasmessa solo da DAZN, inizierà alle 18.30.

I padroni di casa, nell’ultimo turno, hanno ceduto 1-0 all’Inter, mentre i granata hanno pareggiato contro il Lecce.

Di seguito il calendario e il programma di Empoli-Salernitana, valida per la 6ª giornata di Serie A, che si giocherà mercoledì 27 settembre alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

