Cos’ha detto Van Gaal e perché è polemica tra Argentina e Olanda? Strascichi dei Mondiali e accuse pesant

“Lionel Messi doveva diventare campione del mondo”. Parole e musica di Louis van Gaal. Il tecnico olandese, che come spesso capita ama far parlare di sé e lanciare “provocazioni”, in queste ore ha sublimato entrambi i concetti. L’argomento? I Campionati Mondiali di Qatar 2022 e, soprattutto, la sua sensazione che tutto fosse già stato predeterminato.

Anzi, non solo deciso a tavolino, ma a favore di un solo giocatore e, di rimando, anche alla sua squadra. Stiamo parlano di Lionel Messi e dell’Argentina che, come poi è avvenuto, sono diventati davvero campioni del mondo in una finale splendida contro la Francia di Kylian Mbappè. Ma, come si è letto in una succosa intervista, secondo Luois van Gaal, non tutto è stato limpido in Qatar.

In una intervista concessa alla tv olandese “Nos”, il tecnico nativo di Amsterdam, che era il CT degli oranje, ha sentenziato: “Non vorrei dire molto al riguardo. Se però si osserva come ha segnato l’Argentina e come abbiamo segnato noi e come alcuni giocatori sudamericani sono andati oltre i limiti senza essere puniti, penso fosse una partita dall’andamento premeditato. Messi doveva diventare campione del mondo? Sì, è quel che credo”.

Parole che, ovviamente, hanno fatto rumore in tutto il mondo del calcio. Accuse nemmeno troppo velate che vanno a prendere linfa dallo spettacolare quarto di finale che ha visto l’Argentina superare l’Olanda ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Reti di Molina e Messi su rigore per l’Albiceleste, quindi doppietta di Weghorst nelle battute conclusive per andare a riaprire un match vibrante. Evidentemente quel ko non è ancora andato giù all’ex allenatore di Ajax e Barcellona, che è andato a punzecchiare Lionel Messi con toni davvero pesanti. Una provocazione senza mezzi termini, in pieno stile “Louis van Gaal”.

