Chi sono i centrocampisti titolari dell’Italia? Le opzioni di Spalletti per le qualificazioni agli Europei

L’Italia si rimbocca le maniche in vista dei due fondamentali match valevoli per le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Si inizierà nella serata di lunedì 9 settembre con la trasferta di Skopje contro la Macedonia del Nord, quindi martedì 12 ospiteremo l’Ucraina allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Due sfide, 6 punti in palio, il cammino da rendere in discesa.

Si apre la nuova era di Luciano Spalletti sulla panchina degli Azzurri e, per il tecnico campione d’Italia in carica con il Napoli, si dovrà fare subito sul serio. Dal momento della stretta di mano con il presidente della FIGC Gabriele Gravina all’esordio assoluto non sono passati nemmeno 20 giorni e l’impegno si farà subito sentire. In pochissimo tempo l’allenatore toscano dovrà trovare la giusta quadra.

Come spesso capita, sarà il centrocampo il ruolo fulcro della squadra. Negli ultimi anni i nostri commissari tecnici hanno potuto attingere a piene mani in questo reparto ed è stato così anche nella prima lista di Luciano Spalletti. Ecco i convocati: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza) e Sandro Tonali (Newcastle).

Ora, come si suol dire, dalla carta al campo. Come si schiererà il centrocampo dell’Italia. Solitamente Luciano Spalletti ama il 4-3-3 per cui non dovremmo vedere particolari scossoni in quel reparto. I tre nomi che dovremmo vedere titolari sono più o meno prevedibili. L’unica domanda è capire se saranno confermati in entrambi i match. Tonali davanti alla difesa, con Barella e Frattesi ai lati. Questo, a rigor di logica, dovrebbe essere il centrocampo azzurro, con Jorginho e Marco Verratti che, ormai, rischiano di non far più parte in pianta stabile del gruppo azzurro. Alle spalle dei titolari giocatori di sicuro affidamento come Locatelli, Pellegrini, Pessina e Cristante, già protagonisti nel cammino degli Europei 2021.

Foto: LaPresse