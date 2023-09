Calendario Serie A calcio 16-18 settembre: programma quarta giornata, che partite si giocano, orari, tv, streaming DAZN e Sky

La lunga sosta di due settimane per favorire le competizioni con le Nazionali di calcio coinvolte in competizioni continentali e non, sta oramai per terminare. Sta dunque per ritornare sul terreno di gioco la Serie A 2023/2024. Tra sabato 16 settembre e lunedì 18 settembre, si giocherà quello che è il 4° turno della massima competizione italiana. La quarta giornata, ricca di sfide avvincenti, vedrà ritornare in campo tutte e venti le formazioni.

Sabato si inizierà con ben tre match. Il primo si giocherà alle 15.00 e, sulla carta, ci si aspetta un grande incontro. Si tratta della sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti dopo un avvio shock, si sono imposti a Napoli contro gli azzurri. Vedremo se Ciro Immobile e compagni riusciranno a imporsi anche all’Allianz Stadium. Tre ore più tardi, alle 18.00, un super derby attesissimo tra Inter e Milan.

Gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Stefano Pioli, si fronteggeranno in una cittadina interessantissima: entrambe le formazioni si trovano al primo posto in classifica dopo tre gare di campionato. Tre vittorie su tre sia per i nerazzurri che per i rossoneri: vedremo chi la spunterà. Alle 20.45, a chiudere, il Napoli di Rudi Garcia volerà a Genova per riscattare la sfida contro la Lazio.

Il giorno seguente, domenica 17 settembre, ben cinque gare allieteranno il pomeriggio dei tanti appassionati di Serie A. Il Cagliari dovrà vedersela contro l’Udinese mentre il Frosinone, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro l’Atalanta e il pareggio di Udine, ospiterà allo Stirpe il Sassuolo. Occhio anche a Monza-Lecce.

Alle 18.00 super sfida tra Fiorentina e Atalanta: chi la spunterà? Alle 20.45 la Roma di José Mourinho battaglierà con l’Empoli. Il giorno seguente, per finire, la Salernitana giocherà contro il Torino e il Verona incontrerà durante il proprio cammino il Bologna. Ma ecco di seguito il calendario completo della Serie A 2023/2024 dal 16 al 18 settembre.

CALENDARIO SERIE A (16-18 SETTEMBRE)

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Inter-Milan – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Napoli – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

Domenica 17 settembre

Ore 12.30 – Cagliari-Udinese – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 15.00 – Frosinone-Sassuolo – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Monza-Lecce – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN.

Ore 18.00 – Fiorentina-Atalanta – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Roma-Empoli – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Lunedì 18 settembre

Ore 18.30 – Salernitana-Torino – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Verona-Bologna – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse