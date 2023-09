Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 30 settembre, programma, tv, streaming

Oggi sabato 30 settembre incominciano i Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) saranno gli uomini a fare alzare il sipario, il programma prevede le prime quattro suddivisioni delle qualificazioni maschili. Si incomincerà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.00 circa. Scenderanno in pedana grandi formazioni come Cina, Giappone, Gran Bretagna, USA, Turchia, Germania, Spagna, Olanda.

Bisognerà invece aspettare la giornata di domani per ammirare l’Italia, che è stata inserita nella sesta e ultima suddivisione. Al termine delle qualificazioni, le migliori nove formazioni escludendo quelle salite sul podio l’anno scorso (Cina, Giappone, Gran Bretagna) staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si determineranno anche i vari finalisti di questa rassegna iridata (otto squadre, 24 all-around, 8 per ciascuna specialità).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 30 settembre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su All Gymnastics Tv, non è prevista la diretta tv del turno preliminare.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 30 settembre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Turchia, Gran Bretagna, Kazakhstan, Brasile)

12.15-14.05 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Israele, Giappone, Ucraina, Belgio)

16.00-17.50 Qualificazioni maschili, terza suddivisione (con Australia, USA, Uzbekistan, Romania)

18.15-20.05 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione (con Spagna, Olanda, Cina, Germania)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: All Gymnastics Tv.

Foto: Lapresse