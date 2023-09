Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: Italia-Slovenia, un appuntamento da non sbagliare

Per l’Italia del calcio a 5, il momento dev’essere “catartico”. La nazionale guidata da Massimiliano Bellarte, dopo aver vinto la sua pool nel Main Round, inizierà domani l’Elite Round che porta verso la qualificazione ai Mondiali 2024 di futsal, che si terranno in Uzbekistan.

L’avversario, in un girone che comprende anche la super favorita Spagna e la Repubblica Ceca, sarà la Slovenia, in un PalaSele di Eboli che si preannuncia e che dovrà essere catino infuocato per sostenere la formazione tricolore.

I balcanici sono rivali ostici, fisici, che conosciamo e che ci conoscono visti i numeri precedenti a tutti i livelli. Domani quindi bisognerà fare quel qualcosa in più per iniziare col piede giusto questo cammino e portarsi a casa i tre punti, in un raggruppamento che promuoverà alla fine direttamente la prima classificata ai Mondiali e che alla seconda classifica potrebbe quasi sicuramente porre la possibilità di arrivare al torneo iridato tramite i playoff; visto che 4 delle 5 seconde classificate dei vari gironi dell’Elite Round si giocheranno poi gli spareggi della zona europea.

Servirà un gioco propositivo, veloce e tecnico, a cui abbinare però anche fisicità e una fase di contenimento fatta di pulizia e disciplina cercando di evitare i blackout psicologici che spesso hanno condizionato le partite azzurre nell’ultimo quadriennio.

La strada è quindi tracciata. Merlim e compagni sanno cosa devono fare: metterlo in pratica dev’essere il must per tornare a fare parte dell’elite planetaria.

Foto: Divisione Calcio a 5