Beach soccer, Gabriele Gravina celebra il trionfo azzurro: “Grande Italia, il giusto premio per un ottimo percorso”

L’Italia del beach soccer si è laureata campione d’Europa 2023 nella finale disputata ieri sulla “sabbia amica” di Alghero. La compagine guidata da Emiliano Del Duca ha vinto il titolo facendo sua la finale contro la Spagna con il punteggio di 5-4. Terzo titolo reso possibile dalle reti di Ovidio Alla, Gianmarco Genovali e Marco Giordani, autore di una tripletta e premiato come MVP del torneo.

Un trionfo che è stato sugellato dalle parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Grande Italia, bravissimo mister Del Duca e tutti gli Azzurri. Siamo sul tetto d’Europa per la terza volta nella storia davanti ad un pubblico straordinario. L’entusiasmo dei supporter sardi, che ha accompagnato l’Italbeach durante tutte le Superfinal, è stato davvero contagioso”.

“Questo incredibile successo – prosegue Gravina – è il giusto premio per l’impegno profuso dai ragazzi negli ultimi mesi, così come lo è anche per lo staff federale e quello organizzativo che hanno lavorato con professionalità per rendere indimenticabile questo finale di stagione azzurro”.

L’Italia, dunque, si è aggiudicata il titolo al termine di un percorso davvero eccellente. Inserita nel Gruppo A con Bielorussia, Moldova e Grecia, ha chiuso a punteggio pieno con 3 vittorie (8-2 alla Moldova, 4-2 alla Bielorussia e 5-2 alla Grecia), passando poi ai quarti di finale con un altro successo ampio (8-2) contro la Romania. In semifinale match tiratissimo e 2-1 al Portogallo, prima dello splendido 5-4 in finale per il trionfo contro la Spagna.

ALBO D’ORO EUROPEI BEACH SOCCER

8 titoli: Portogallo (2002, 2007, 2008, 2010, 2015, 2019, 2020, 2021)

5 titoli: Russia (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), Spagna (1999, 2000, 2001, 2003, 2006)

3 titoli: ITALIA (2005, 2018, 2023)

2 titoli: Svizzera (2012, 2022)

1 titolo: Francia (2004), Germania (1998), Ucraina (2016)

Foto: FIGC