A che ora Monza-Bologna oggi in tv, Serie A: programma 28 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

Quest’oggi la sesta giornata della Serie A 2023-2024 si concluderà. Dopo i match di martedì e mercoledì, sono rimaste tre sfide da disputarsi prima di chiudere definitivamente i conti dell’unico turno infrasettimanale della stagione: una di queste vedrà affrontarsi alle 18.30 Monza e Bologna, due delle squadre più organizzate e divertenti dell’intero campionato.

Il Monza di Raffaele Palladino è alla caccia di una vittoria, visto che fino ad ora i brianzoli hanno conquistato solo in un’occasione i tre punti. Gara dopo gara, però, la condizione e le prestazioni migliorano, come visto anche nell’ultima uscita con la Lazio di sabato, con i lombardi che sono riusciti a pareggiare per 1-1 contro i biancocelesti al termine di un match ben giocato dalla squadra di Palladino.

Anche il Bologna cerca un altro successo: rispetto al Monza, i felsinei hanno perso una partita di meno, cogliendo un pareggio in più, ma il numero di vittorie è pari a quello dei brianzoli. La squadra di Thiago Motta è reduce dallo 0-0 casalingo ottenuto con i campioni in carica del Napoli, match dove i rossoblù, sebbene poco incisivi in attacco, hanno mostrato una buona solidità difensiva contro una squadra più forte sulla carta.

La sfida tra Monza e Bologna, il cui via è programmato per le 18.30 di giovedì all’U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO MONZA-BOLOGNA SERIE A 2023-2024

Giovedì 28 settembre

Ore 18.30 Monza-Bologna – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MONZA-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse