WTA Cincinnati 2023, Trevisan e Paolini avanzano nelle qualificazioni. Fuori Giorgi e Bronzetti

Bilancio in parità per l’Italia nelle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati. Quattro azzurre in campo, due vittorie e due sconfitte nel primo turno, nel torneo che rappresenta una tappa cruciale per l’avvicinamento agli US Open.

Non si può parlare di partita probante per Martina Trevisan, che ha lasciato le briciole alla taiwanese Su-Wei Hsieh. Un rapido, rapidissimo, 6-1 6-0 in meno di un’ora che testimonia il dominio dell’azzurra, che ora è al turno decisivo con Taylor Townsend, che ha superato l’ucraina Lesia Tsurenko in tre set.

Jasmine Paolini è stata invece chiamata ad una lotta serratissima con Rebeka Masarova. Dopo aver perso il primo set in maniera netta, l’azzurra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo riuscendo ad avere la meglio sull’iberica, che non è riuscita più a contenere le sue traiettorie. Il punteggio finale è di 1-6 6-3 7-5, Jasmine affronterà al turno decisivo Camila Osorio, che ha approfittato del ritiro di Katie Boulter.

KO pesante per Lucia Bronzetti, che viene battuta senza appello dalla francese Diane Parry. Un doppio 6-2 in cui l’azzurra non è mai riuscita ad imporre il proprio ritmo, facendosi travolgere senza possibilità di appello. Fuori anche Camila Giorgi: la marchigiana ha deciso di ritirarsi durante il terzo set nella sfida con la canadese Rebecca Marino. L’azzurra aveva recuperato dall’1-4 nel primo set, vincendolo 6-4, perdendo il secondo con lo stesso punteggio. Sotto 0-3 nel terzo, Camila ha scelto di tirare i remi in barca concedendo il successo alla sua avversaria.

Foto: LaPresse