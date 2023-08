Volley, l’umiltà di Paola Egonu: “Accetto qualsiasi ruolo serva alla squadra”

Prosegue il cammino perfetto dell’Italia femminile agli Europei 2023 di pallavolo. Dopo i successi in tre set contro Romania, Svizzera e Bulgaria, le ragazze di Davide Mazzanti hanno sconfitto ieri sera a Torino anche la Bosnia Erzegovina, sempre in tre parziali, e hanno così messo al sicuro la vittoria del girone B e la qualificazione agli ottavi di finale.

Grande protagonista di ieri è stata Paola Egonu. L’opposta azzurra ha giocato da titolare per la prima volta in questi Europei (la classe 1998 ha preso il posto di Ekaterina Antropova, tenuta a riposo per via di un lieve risentimento muscolare accusato in allenamento) e si è messa in luce con una grande prestazione. “Ho sempre voglia di giocare e sono felicissima di essere scesa in campo in un Palasport così caloroso – ha affermato l’italiana -. Non sentiamo la pressione perché siamo un’altra squadra rispetto al 2021, è un’altra competizione e quindi una nuova storia da scrivere con tanta voglia di continuare a vincere”.

Paola ha poi parlato con molta umiltà della sua posizione in squadra: “Sono contenta e a disposizione del gruppo. Accetto il ruolo che mi sarà dato e se sarò fuori inciterò le mie compagne e se invece, come oggi, dovessi essere chiamata in campo, darò il massimo dando tutto quello che serve alla squadra. Questa situazione, come la definite, la vivrò con massima tranquillità dando sempre il massimo. È bello giocare in questo ambiente con un pubblico così caloroso”.

Foto: Valerio Origo