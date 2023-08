Volley, i convocati dell’Italia per gli Europei 2023: Bovolenta confermato, Anzani assente, Giannelli capitano

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2023 che andranno in scena dal 28 agosto al 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord, Israele. La nostra Nazionale si presenterà ai blocchi di partenza con l’intento di difendere il titolo conquistato due anni fa. I Campioni del Mondo saranno tra i grandi favoriti della vigilia insieme a Polonia, Francia, Slovenia e Serbia. L’esordio è previsto per lunedì 28 luglio a Bologna contro il Belgio.

Non ci sono sorprese nella rosa stilata dal tecnico pugliese: l’ultimo taglio è ricaduto sull’opposto Fabrizio Gironi, purtroppo il centrale Simone Anzani non potrà essere della partita a causa dei noti problemi fisici (al momento non può riprendere l’attività agonistica). Alessandro Bovolenta è stato così pienamente promosso in Nazionale maggiore: il figlio d’arte, spettacolare nelle categorie giovanili, è stato subito spedito nella mischia. Sarà sulla carta la riserva di Yuri Romanò, opposto di riferimento di questo gruppo.

A trascinare l’Italia, reduce dalla vittoria nel Memorial Wagner (trofeo amichevole), sarà il capitano Simone Giannelli, punto di riferimento in cabina di regia dove sarà supportato da Riccardo Sbertoli. Gli schiacciatori titolari saranno Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, con Mattia Bottolo e Tommaso Rinaldi pronti per ogni evenienza. La coppia di centrali che partirà dall’inizio sarà composta da Gianluca Galassi e Roberto Russo, alle loro spalle figurano Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti. Fabio Balaso sarà il libero di punta, il suo secondo sarà Leonardo Scanferla.

L’Italia è stata inserita nell’insidioso gruppo A, dove figurano anche la sempre temibile Serbia e l’agguerrito Belgio, anche la Germania andrà presa con le pinze mentre Svizzera ed Estonia non incutono particolari timori: appuntamenti tra Perugia e Ancona. Gli azzurri si incroceranno con le squadre provenienti dal gruppo C per ottavi e quarti di finale in programma a Bari: Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca. Semifinali e finali si giocheranno a Roma. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI VOLLEY 2023

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

