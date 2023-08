Volley femminile, l’Italia continua a vincere ai Mondiali Under 21: USA ko, passo verso le semifinali

L’Italia prosegue in maniera perentoria la propria cavalcata ai Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella seconda fase a gironi, sconfiggendo gli USA per 3-1 (25-19; 25-10; 32-34; 25-17) e portandosi immediatamente in testa al gruppo F insieme al Brasile, che nell’altro incontro della notte ha travolto la Turchia con un secco 3-0. Il successo odierno avvicina l’Italia alla qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del raggruppamento.

Le azzurre, che avevano vinto le tre partite nella prima fase, hanno dominato i primi due set contro la compagine a stelle e strisce, ma nella terza frazione si sono arenate sul 23-21 e hanno ceduto alle avversarie dopo una lunghissima serie ai vantaggi chiusa per 34-32 dalle americane. Le ragazze di coach Marco Mencarelli non hanno sfruttato tre match-point e sono state costrette al quarto set, dove hanno giganteggiato in maniera perentoria.

Si tornerà in campo questa notte (ore 01.00) ad Aguascalientes (Messico) per fronteggiare la Turchia. L’Italia ha fatto la differenza a muro (15 contro 3) e al servizio (8 contro 2), sfruttando anche 33 errori avversari. Prova degna di nota da parte delle attaccanti Dominika Giuliani (16 punti, 2 muri), Stella Nervini (16 punti, 3 ace) e Anna Eniola Adelusi (14 punti, 4 muri). In doppia cifra anche le centrali Giulia Marconato (10 punti, 5 muri) e Katja Eckl (10 punti, 3 ace, 2 muri) sotto la regia di Valentina Bartolucci, Manuela Ribechi il libero. Agli USA non sono bastate la bomber Emerson Sellman (12 punti) e le due centrali Elizabeth Andrews e Taylor Harvey (11).

Foto: FIVB