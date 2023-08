Volley femminile, le convocate dell’Italia per gli Europei. Bosetti esclusa, Antropova con l’asterisco, 3 opposti

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2023, che scatteranno il prossimo 15 agosto con il confronto tra le azzurre e la Romania all’Arena di Verona. Il tecnico ha operato un’ultima esclusione di lusso, decidendo di lasciare a casa la schiacciatrice Caterina Bosetti. Il martello, fondamentale per l’equilibrio in ricezione dell’intera squadra, era stata determinante in più occasioni nelle ultime annate agonistiche. La sua assenza si unisce a quelle già note di altre veterane come la centrale Cristina Chirichella e il libero Monica De Gennaro.

Una decisione che farà parecchio discutere e che spinge sempre di più l’Italia verso l’adozione di un modulo un po’ più spregiudicato, con l’obiettivo di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa. Ekaterina Antropova è stata finalmente convocata, ma accanto al suo nome figura ancora una volta un asterisco. Questa volta la voce riporta testualmente: “In caso di mancata conclusione dell’iter per l’ottenimento della cittadinanza italiana, nei tempi utili per l’inserimento nella lista delle 14, l’atleta Ekaterina Antropova verrà sostituita prima dell’inizio dell’Europeo“. Nonostante le rassicurazioni del ministro Abodi, a quanto sembra le pratiche non si sono ancora concluse quando mancano soltanto sei giorni al debutto delle Campionesse d’Europa.

L’attaccante è stata inserita tra gli opposti, ma può giocare anche da schiacciatrice (ieri sera ha militato in entrambi i ruoli in occasione dell’amichevole a porte chiuse disputata contro la Serbia a Firenze). Antropova potrebbe scendere in campo insieme a Paola Egonu, che resta la bomber di riferimento di questo gruppo. In rosa figurano ben tre opposti, visto che è stata chiamata anche Sylvia Nwakalor. Saranno invece quattro i martelli: la capitana Miriam Sylla ed Elena Pietrini sono i baluardi, ma attenzione anche a Loveth Omoruyi e Alice Degradi.

L’Italia affronterà gli Europei con soltanto tre centrali, visto che Alessia Mazzaro ha accusato dei problemi fisici. Anna Danesi sarà un punto di riferimento imprescindibile, avrà al suo fianco Federica Squarcini e Marina Lubian. Alessia Orro sarà la palleggiatrice titolare, alle sue spalle figura Francesca Bosio. Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale saranno invece i due liberi. Di seguito le convocate dell’Italia per gli Europei 2023 di volley femminile.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Ekaterina Antropova*

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale

*In caso di mancata conclusione dell’iter per l’ottenimento della cittadinanza italiana, nei tempi utili per l’inserimento nella lista delle 14, l’atleta Ekaterina Antropova verrà sostituita prima dell’inizio dell’Europeo.

Foto: Lapresse