Volley femminile, il guru Santarelli e il fenomeno Vargas: la Turchia in pole anche per l’Europeo dopo la Nations League?

E’ una Turchia che impressiona e mette paura quella che si appresta ad affrontare da assoluta protagonista l’Europeo di pallavolo femminile. L’innesto di Vargas come opposta, l’arrivo di Daniele Santarelli in panchina, hanno alzato decisamente l’asticella e ora fra le big del volley mondiale c’è a tutti gli effetti anche la Nazionale della mezzaluna che vuole confermarsi dopo aver vinto la Nations League.

Quella vista quest’estate è una squadra sicuramente più equilibrata rispetto a quella targata Guidetti nelle ultime stagioni. La differenza, inutile dirlo, la fa Vargas e se il tecnico modenese l’avesse avuta a disposizione un po’ prima forse non avrebbe perso il posto ma una cosa è certa: Daniele Santarelli, nelle ultime due stagioni, non ha sbagliato un colpo: ha portato la Serbia sul tetto del mondo e poi al primo colpo ha guidato la Turchia al successo in Nations League.

Santarelli ha sistemato alcuni aspetti tecnici che nell’ultimo periodo non avevano funzionato in casa turca, ha chiesto maggiore sacrificio in seconda linea, ha accresciuto l’efficienza a muro e in battuta e la Turchia ha spiccato il volo, potendo contare su una top player in attacco come la ex cubana Vargas. Il tecnico di Conegliano, poi, ha dimostrato di non voler rinunciare completamente ad Ebrar Karakurt, le cui qualità offensive non si discutono e la sta riconvertendo ad attaccante di banda, un po’ lo stesso lavoro che sta facendo Mazzanti con Antropova, perché avere a disposizione un’attaccante di quel valore, in alcuni frangenti, può fare la differenza anche se si perde qualcosa nei fondamentali di seconda linea.

La Turchia non è solo Vargas: mette ad esempio in campo una diagonale da sogno, con l’alzatrice due volte campionessa d’Europa Cansu Ozbay, punto di forza inamovibile del Vakifbank e appunto con la opposta naturalizzata Melissa Vargas, bocca da fuoco inesauribile del Fenerbahce che ha eliminato Conegliano in Champions, preferita a Karakurt. In banda un altro volto conosciuto, Hande Baladin, schiacciatrice dell’Eczacibasi e la 23enne Ilkin Aydin, star del Galatasaray, ma attenzione anche agli innesti di Ebrar Karakurt, lo scorso anno punto di forza del Novara.

Al centro tre sono le soluzioni per Santarelli: la stella del Vakifbank Zehra Gunes, utilizzata con il contagocce durante la Nations League, dove spesso sono state titolari la veterana, bandiera del Fenerbahce, Eda Erdem, 36 anni, e l’altra centrale del Fenerbahce Asli Kalac. Dal Fenerbahce arriva anche il primo libero della formazione turca, Hatice Gizem, mentre il secondo libero è Simge Sebnem Akoz dell’Eczacibasi.

Foto Fivb