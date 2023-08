Volley, Europei 2023. Azzurri con l’Estonia per continuare a crescere

Secondo appuntamento del torneo continentale dell’Italia a Perugia con li azzurri che affrontano l’Estonia, una delle formazioni sulla carta meno titolate del gruppo che comprende anche gli azzurri. L’esordio con il Belgio lunedì sera a Bologna ha acceso gli animi con una Nazionale italiana in grande spolvero, apparsa già in condizione e con i meccanismi ben oliati ma si può sempre migliorare ed ecco l’occasione per fare ancora qualche passo avanti, magari per vedere qualche elemento destinato ad essere meno utilizzato nelle prossime gare ma che potrebbe servire in un momento determinante del torneo.

De Giorgi si è detto soddisfatto della prima uscita dell’Italia contro il Belgio e non potrebbe essere altrimenti e forse anche lui attende qualche momento complicato della sua squadra per una sorta di stress test che può diventare utile in prospettiva. Non pare che questa Estonia offra tale opportunità ma non si sa mai con una squadra i cui elementi giocano dislocati in diversi campionati europei e non solo e alcuni di loro sono passati, per fugaci apparizioni, dall’Italia.

Gli alzatori sono Renet Vanker, punto di forza del Greenyard Maaseik in belgio e Markkus Keel, giramondo con un passato anche in Iran, lo scorso anno nel Bigbank Tartu e il prossimo anno in Bulgaria nel Cherno More Baske. Gli opposti sono Oliver Venno, che gioca dallo scorso anno nell’Al Rayyan in Qatar e una prima conoscenza dei tifosi italiani, Renee Teppan, in passato anche a Trento e nella prossima stagione nll’MKS Bedzin in Polonia.

In banda giocano Robert Täht, anche lui con un passato in italia, a Perugia nella stagione che non si è conclusa causa Covid, e il prossimo anno nelle file del Voley Conde San Josè in Brasile, Martti Juhkami, lo scorso anno nel Karlovarsko in Repubblica Ceca e la prossima stagione nel Bigbank Tartu, Märt Tammearu anno scorso in Belgio nel Knack Roselaere e il prossimo anno al Tours in Francia e Karli Allik, lo scorso anno in Finlandia con la maglia del Santamala, il prossimo in Estonia nelle file dell’Hapoel Asher-Mate Ako in Israele.

I centrali sono Andri Aganits in patria nel Selver-TalTech, Timo Tammemaa ex Radom in Polonia, che indosserà la maglia del Berlin Recycling Volleys, Henri Treial, in Italia a Mondovì qualche anno fa, lo scorso anno al Knack Roselaere e il prossimo al Greenyard Maaseik, Marx Aru, che gioca in patria nel Saiver TalTech. I liberi Silver Maar del Dukla Liberec in Repubblica Ceca e Johan Vahter del Saiver TalTech in Estonia.

Foto Valerio Origo