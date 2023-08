US Open 2023, Stefanos Tsistipas si sbarazza di Raonic in tre set e approda al secondo turno

Più agevole del previsto il debutto di Stefanos Tsitsipas agli US Open 2023. Il greco, settimo giocatore del tabellone, era chiamato ad una sfida potenzialmente insidiosa con Milos Raonic, riuscendo alla fine a gestirla senza troppi patemi: il 6-2 6-3 6-4 in nemmeno due ore è figlio di una partita giocata con il pilota automatico, speculando anche sulla tenuta di gara non perfetta del canadese, rientrato a giugno nel circuito dopo un’assenza di quasi due anni. Per lui ora uno tra Dominic Stricker ed Alexei Popyrin.

La sfida, che sulla carta può regalare tante emozioni, pare ingranare nel terzo gioco della prima frazione. Raonic, che ha un ginocchio sinistro rattoppato alla bell’e meglio, ha due chance di break, prontamente annullate da Tsitsipas. Ma il servizio del canadese fa fatica ad accendersi, mettendo in campo meno del 50% di prime si rende attaccabile alle trame del greco. Che, allungando gli scambi, con il suo dirimpettaio che tesse la sua tela puntando sulla poca tenuta del suo avversario, ottiene un margine di sicurezza nel quarto game per poi chiudere i conti con un altro break sul 6-2.

Per rimanere in partita Raonic ha bisogno di rischiare qualcosa in più, regalando anche qualche numero d’alta scuola. Questo gli basta però solo per rimanere attaccato alla partita, poiché Tsitsipas tiene agevolmente i suoi turni di battuta senza rischiare troppo. L’ellenico sembra attendere semplicemente la propria occasione per allungare, lo spiraglio si apre nell’ottavo gioco e alla terza palla break sfonda, portandosi a casa anche la seconda frazione sul 6-3.

Terzo set che scorre via in maniera assai rapida, con i primi quattro turni di servizio che scivolano via come se niente fosse. La traccia sembra essere sempre quella, con Tsitsipas che fa un po’ il gatto col topo, ma a furia di attendere troppo va sottoritmo e si fa beffare da Raonic, che rimane sempre un ex numero 3 al mondo: due grandi colpi nel sesto gioco e, all’improvviso, il canadese si ritrova avanti di un break. Ma il greco si rialza immediatamente, facendo correre Raonic e recuperando lo svantaggio: il canadese finisce lì la spinta emotiva, mentre il numero 7 del seeding si esalta e guadagna un altro break al sesto tentativo, per poi mettere la parola fine alla partita.

Match equilibrato per Tsitsipas, che chiude con un buon saldo vincenti-non forzati di 25-20, ottimo rispetto al 32-48 di Raonic che ha avuto problemi a gestire soprattutto il suo dritto. Stefanos fa la differenza anche con la seconda di servizio: se con la prima le percentuali sono abbastanza simili (38/45 contro 32/39), il 17/31 ottenuto dal numero 7 al mondo gli permette di offrire chance con il contagocce al suo avversario, che ha avuto tanti problemi con quello che è il suo colpo migliore (46% di prime in campo e 15/45 con la seconda per 14 palle break concesse).

Foto: LaPresse