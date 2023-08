Tennis, Dominic Thiem salta anche l’ATP di Winston-Salem: US Open a rischio?

Preoccupano sempre più le condizioni fisiche di Dominic Thiem. Il tennista austriaco, che prima di questa settimana aveva saltato a piè pari i Masters 1000 di Toronto (Canada) e Winston-Salem (Stati Uniti), ha dovuto dare forfait anche per l’ATP 250 di Winston-Salem, torneo attualmente in corso che precede l’inizio degli US Open (28 agosto-10 settembre), e ora la partecipazione all’ultimo Slam stagionale sembra davvero a rischio.

Thiem, che soltanto pochi giorni fa aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui si allenava, si è ritirato ufficialmente dal torneo di Winston-Salem per “malattia”, e adesso c’è da capire quanto questo problema possa rendere le cose difficili all’austriaco. Il tempo stringe, perché gli US Open inizieranno tra pochissimi giorni, e la speranza di tutti gli appassionati di tennis è che il vincitore dello Slam della Grande Mela del 2020 riesca a recuperare in tempo.

Ricordiamo che l’ultima apparizione in campo di Thiem risale al 5 agosto 2023, quando l’austriaco perse in finale sulla terra rossa del torneo di casa di Kitzbuhel contro l’argentino Sebastian Baez per 6-3 6-1.

Foto: LaPresse / Olycom