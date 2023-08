Sorteggio Europa League, le possibili avversarie della Roma: chi evitare e le rivali più gradite

Nella giornata di domani si disputerà il sorteggio della fase a gironi della Europa League 2023-2024: le trentadue squadre che prenderanno saranno presenti a questo punto del torneo verranno divise in quattro fasce per poi essere distribuite negli otto gruppi eliminatori. Una delle favorite per il successo finale è la Roma di Josè Mourinho, finalista della precedente edizione, che vorrà rivivere anche in questa stagione le emozioni vissute negli ultimi due anni nelle coppe europee.

I tifosi giallorossi sono in fermento per l’arrivo di Romelu Lukaku nella capitale: con il belga il reparto offensivo è al completo, e il mercato in entrata può dirsi completato, anche se non è impossibile che Tiago Pinto possa piazzare un colpo last-minute per la difesa. Dopo un inizio di stagione complicato in campionato, i capitolini sperano che il momento negativo possa terminare il prima possibile, già a partire dalla sfida con il Milan di domani sera.

Come già detto in precedenza, i giallorossi sono una delle principali favorite al successo finale di questa competizione: la Roma sarà ovviamente una delle otto formazioni che comporranno la prima fascia dell’urna, considerando i grandi risultati ottenuti nelle passate stagioni in Europa. I giallorossi eviteranno di certo Atalanta, Liverpool, West Ham, Villarreal e Bayer Leverkusen, tutte compagini che insieme alla Lupa saranno teste di serie del sorteggio di domani.

Tante le mine vaganti che i ragazzi di Josè Mourinho vorrebbero evitare per non dover sprecare tante energie per la coppa in questa fase della stagione: l’avversario più temibile è il Brighton di Roberto De Zerbi, outsider per la conquista del trofeo. In seconda battuta troviamo Sporting Lisbona, Betis Siviglia, Friburgo e Marsiglia, più affrontabili invece Tolosa e Rennes. Sarebbero invece da prendere volentieri i serbi del TSC, gli svizzeri del Servette e gli austriaci dello Sturm Graz, formazioni di livello decisamente inferiore ai giallorossi.

Foto: Lapresse