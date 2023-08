Sky o DAZN, dove vedere Napoli-Sassuolo? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

La Serie A questo weekend è pronta a tornare in campo con il secondo turno. La massima serie italiana è iniziata ufficialmente lo scorso fine settimana e adesso prosegue spedita. Tante le partite affascinanti della giornata che verrà ma occhio soprattutto a un match in particolare: stiamo parlando dell’incontro del Maradona, stiamo parlando di Napoli-Sassuolo. Ci si aspetta una grandissima sfida tra azzurri e neroverdi e ci sono tutte le premesse perché si possa assistere a uno spettacolo.

Tra appena due giorni, dunque domenica 27 agosto a partire dalle ore 20.45, i partenopei esordiranno in questo campionato tra le mura amiche dopo la prima uscita in trasferta. Nella gara di esordio allo Stirpe contro il neopromosso Frosinone, il Napoli ha subito risposto presente rifilando tre reti, in rimonta per giunta, ai ciociari. Adesso la voglia di riconfermarsi è sicuramente tanta e gli uomini di Rudi Garcia vorranno continuare a difendere il tricolore cucito sul petto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

I neroverdi, all’esordio in casa al Mapei Stadium, hanno tenuto testa, prima di subire due reti risultate poi letali, all’Atalanta. Ora il Sassuolo dovrà subito rispondere presente e già alla seconda di campionato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Sassuolo, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO NAPOLI-SASSUOLO (27 AGOSTO)

Domenica 27 agosto

Ore 20.45 Napoli-Sassuolo– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-SASSUOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse