Serie C 2023-2024, la composizione dei gironi e come sono state suddivise le squadre. In palio 4 promozioni

Sono stati comunicati ufficialmente i gironi della Serie C 2023-2024. Le 60 squadre che prenderanno parte alla prossima stagione sono state suddivise nei 3 raggruppamenti, dopo che il TAR ha accolto il ricorso del Lecco che, quindi, torna in Serie B. Anche se tra carte bollate e tribunali tutto dovrà ancora essere ufficializzato dopo il Consiglio di Stato del 29 agosto, andiamo a conoscere la nuova Serie C.

Tra le notizie più interessanti di questa nuova annata è che l’Atalanta Under 23 (che va a fare compagnia alla Juventus Next Gen) va a prendere il posto del Siena, escluso dal Consiglio Federale, e sarà inserita del Girone A, mentre i bianconeri per la prima volta scendono nel Girone B, quello di centro Italia. Nel Girone C presenta ancora una “X”, ovvero rappresentata dal possibile ripescaggio della Casertana. Anche nel caso dei campani tutto sarà deciso il 29 agosto, quando il Brescia sarà riammesso in Serie B.

Passiamo alle date ed ai prossimi appuntamenti. Lunedì 7 agosto la Lega Pro presenterà i nuovi calendari, mentre l’inizio del campionato slitterà dal 27 agosto al 3 settembre per permettere che i campionati vengano completati con tutte le squadre partecipanti.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI DI SERIE C

GIRONE A

AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona

GIRONE B

Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vis Pesaro.

GIRONE C

Avellino, Benevento, Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris.

Foto: LPS Mattia Radoni