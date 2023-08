Sassuolo-Atalanta, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Cresce sempre di più l’attesa per il via della Serie A 2023-2024: la prima giornata del nuovo campionato vedrà di fronte Sassuolo e Atalanta, le quali si sfideranno alle 18.30 di domenica prossima per conquistare i primi tre punti in palio.

Il Sassuolo arriverà all’appuntamento iniziale del campionato con un match ufficiale già giocato: infatti quest’oggi gli emiliani saranno di scena a Cosenza per il primo turno della Coppa Italia. I neroverdi hanno salutato in questa sessione di mercato Davide Frattesi, ma alla corte di Alessio Dionisi sono approdati alcuni giocatori interessanti come Daniel Boloca, Cristian Volpato e Samuele Mulattieri: l’obiettivo stagionale è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno, quando i neroverdi si piazzarono in 13ma posizione.

L’Atalanta invece farà il suo debutto stagionale proprio fra sette giorni contro i neroverdi: c’è molta curiosità intorno alla Dea, il cui mercato ha decisamente sorpreso per i tanti investimenti fatti. Grazie alle partenze di Rasmus Hojlund e Jeremie Boga, i bergamaschi hanno intascato oltre 90 milioni di euro, utilizzati in buona parte per gli arrivi di Mitchel Bakker, El Bilal Touré e Gianluca Scamacca, mentre Sead Kolasinac è approdato in Lombardia a parametro zero. In vista del doppio impegno campionato-Europa League, la rosa nerazzurra sembra esser completa: l’Atalanta ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione.

La sfida tra Sassuolo e Atalanta, prima giornata della Serie A 2023-2024, il cui via è programmato per le 18.30 del 20 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO SASSUOLO-ATALANTA SERIE A 2023-2024

Domenica 20 agosto:

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA SASSUOLO-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse