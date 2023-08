Roma-Milan, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

La terza giornata della Serie A 2023-2024 inizierà a mettere in scena scontri diretti di altissimo livello. Dopo due turni tutto sommato, regolari, il terzo appuntamento del massimo campionato italiano ci propone i primi scontri diretti ad alta quota. In poche parole, mentre ci avviciniamo alla prima sosta per le nazionali, i punti iniziano a farsi pesanti.

Il turno numero 3 inizierà venerdì primo settembre con due anticipi. Il secondo dei quali, alle ore 20.45, avrà attorno a sé grandissima attesa dato che vivremo un interessantissimo Roma-Milan. La sfida, che si giocherà allo stadio Olimpico della capitale, ci permetterà di capire il momento delle due squadre.

La formazione allenata dallo Special One, José Mourinho, cercherà di conquistare il primo successo casalingo dopo il 2-2 dell’esordio contro la Salernitana, mentre gli ospiti, ovvero il Milan di mister Stefano Pioli, proverà a continuare a correre con una rosa particolarmente rinnovata ma che sembra già pronta per le posizioni di teta.

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport si potrà seguire (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

