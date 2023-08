Rapid Vienna-Fiorentina oggi in tv, playoff Conference League: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Prende il via ufficialmente nella giornata odierna il cammino della Fiorentina nelle competizioni europee della stagione 2023-2024. Dopo la finale persa nel mese di giugno contro il West Ham, la formazione allenata da mister Vincenzo Italiano ci riproverà nella Conference League, partendo dal turno preliminare.

Manca un turno di playoff, infatti, alla compagine viole per entrare a fare parte della fase a gironi, per dare il via alla seconda caccia consecutiva alla terza competizione continentale per club. Ricordiamo che la Fiorentina può prendere parte all’evento dopo la decisione della UEFA di estromettere la Juventus dalla Conference League.

Si partirà con il match di andata dei playoff che si giocherà quest’oggi alle ore 19.00 in casa degli austriaci del Rapid Vienna allo stadio Weststadion, mentre il ritorno si giocherà tra una settimana esatta allo stadio “Franchi” di Firenze alle ore 19.00 di giovedì 31 agosto. Un doppio confronto contro una squadra già ampiamente in clima campionato, ma oggettivamente alla portata dei viola.

La sfida tra Rapid Vienna e Fiorentina sarà visibile in chiaro su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) quindi su Sky Sport per mezzo di Sky Sport Calcio, in pay per view su Sport 251. In streaming, solo in pay per view, si potrà vedere su NOW e SkyGO.

CALENDARIO RAPID VIENNA-FIORENTINA

Giovedì 24 agosto

Ore 19.00 Rapid Vienna-Fiorentina

PROGRAMMA RAPID VIENNA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) e Sky Sport Calcio, in pay per view su Sport 251

Diretta streaming: NOW e SkyGO per Sky Sport Calcio, in pay per view su Sport 251

PROBABILI FORMAZIONI

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Kerschbaum; Oswald, Seidl, Grull; Brugstaller. All. Barisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

Foto: LaPresse