Quanto costa DAZN e che abbonamento serve per vedere tutte le partite di Serie A? I costi, le cifre e le opzioni

Cari amici sportivi, l’attesa è ormai conclusa. La Serie A 2023-2024 è pronta a scattare, e lo farà nel corso del fine settimana in arrivo, con i match del suo primo turno. Come sarà possibile seguire tutti gli incontri del massimo campionato italiano di calcio? Come accaduto negli ultimi due anni, sarà DAZN a detenere i diritti di trasmissione di tutti i 10 match di ogni turno.

La piattaforma ha deciso di aumentare i prezzi dei propri abbonamenti, avendo però diverse novità in serbo in vista del nuovo anno. Su tutte l’introduzione tra gli altri del Pass Annuale, per pagare tutto in una unica soluzione e risparmiare in maniera notevole. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

DAZN START

Pagando questo pacchetto in un’unica soluzione la quota sarà di 89,99 euro (circa 7 al mese, e un risparmio annuale di circa 77 euro), gli abbonati potranno risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 13,99 euro al mese. L’abbonamento Start permette di registrare fino a 4 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

DAZN STANDARD

Pagando in un’unica soluzione il pacchetto costerà 299 euro (circa 25 al mese, e un risparmio annuale di oltre 190 euro), a fronte dei 40,99 euro al mese. Questo piano permette di registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

DAZN PLUS

Pagando in un’unica soluzione il costo sarà di 449 euro (circa 37 al mese, e un risparmio annuale di oltre 220 euro), mentre il Piano Mensile sarà di 55,99 euro al mese. L’abbonamento Plus permette di registrare fino a 7 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.

Foto: LaPresse