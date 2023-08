Quanti soldi guadagna Roberto Mancini da CT dell’Arabia Saudita? Stipendio faraonico: tutte le cifre

Dallo scorso 13 agosto, undici giorni fa esatti, la Nazionale italiana di calcio non ha più un ct. A sorpresa, in una calda giornata estiva resa non più anonima da questo fulmine a ciel sereno, Roberto Mancini dopo la conquista di un Europeo e la mancata qualificazione al Mondiale qatariota del 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni. Uno squarcio nella tela azzurra che lui stesso aveva tessuto: uno di quei tagli netti che ricordano molto le opere di Lucio Fontana.

LUCIANO SPALLETTI NUOVO CT…ROBERTO MANCINI IN ARABIA

Dunque l’Italia ha dovuto subito trovare un sostituto in vista delle Qualificazioni ai prossimi Europei e soprattutto per non lasciare la carica vacante. Luciano Spalletti dallo scorso 18 agosto e fino al 2026, è e sarà il nuovo allenatore della Nazionale. Dopo un’annata sensazionale a Napoli arricchita da uno scudetto, l’ex mister partenopeo ha prontamente accettato l’incarico di mister: è dunque pronta a iniziare una nuova era.

E Mancini, adesso, cosa farà? Notizia di questa mattina riportata da La Gazzetta dello Sport, è quella che vede l’oramai ex selezionatore dell’Italia sempre più vicino a essere il ct dell’Arabia Saudita. Ci sarebbe già l’accordo e adesso a mancare sarebbe l’annuncio ufficiale, compreso quello del suo staff storico. Ma ciò che oramai è diventato scontato, specialmente in questa sessione estiva di mercato, è lo stipendio proposto dai sauditi a Mancini: 90 milioni di euro sino al 2026. Una cifra faraonica che certamente avrà semplificato la scelta. Vedremo adesso quando avverrà la fumata bianca.

Foto: LaPresse