Quando si gioca Juventus-Bologna? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

La Serie A 2023/2024 è pronta nuovamente a tornare in scena nel corso del weekend che verrà. La prima giornata si è già giocata tra il 19 e il 21 agosto e adesso ci accingiamo a vivere il secondo turno. Tra le venti formazioni che si affronteranno, l’occhio cade su un’interessante sfida che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino: stiamo ovviamente parlando di Juventus-Bologna. Gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Thiago Motta avranno modo di confrontarsi.

La Vecchia Signora, nei primi 90 minuti di massima serie, è riuscita a ottenere subito un +3. I bianconeri non a caso hanno spazzato via l’Udinese con il punteggio di 0-3. Un segnale forte e chiaro quello lanciato dai piemontesi che, già dalla prima di campionato, hanno dimostrato di essere presenti e vivi più che mai. E la voglia di ripetersi davanti al proprio pubblico è tanta: ma attenzione perché dall’altra parte del terreno di gioco ci sarà il Bologna.

I rossoblù nella prima uscita stagionale hanno per per 0-2 contro il Milan di Pulisic e compagni: dunque avranno sin da subito il dente avvelenato. Vedremo dunque se il Bologna riuscirà a impensierire la Juventus. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Bologna, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-BOLOGNA

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Juventus-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse