Quando la presentazione di Mancini da CT dell’Arabia? Definiti lo stipendio e la data del debutto

Le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni lo avevano già anticipato, ma quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Roberto Mancini, dimessosi dalla panchina della nazionale azzurra, sarà il nuovo CT dell’Arabia Saudita. L’ormai ex allenatore dell’Italia è stato indicato come l’uomo giusto dalla federazione saudita per far crescere ulteriormente la propria nazionale in vista dei Mondiali del 2030, edizione su cui la nazione asiatica spinge con chiarezza da tempo in vista di una possibile assegnazione.

Il Mancio ha firmato un contratto fino al 2027, per un ingaggio annuale da 25 milioni di euro netti all’anno più bonus, un’offerta da capogiro difficile da rifiutare: il primo obiettivo di questa nuova avventura sarà quello di qualificare la selezione saudita ai Mondiali del 2026, ospitati da USA, Canada e Messico, per dare il giusto avvio al percorso che porterebbe, in caso di assegnazione, all’appuntamento iridato organizzato in casa.

Domani, alle 16.00 ora italiana in un hotel di Riad, ci sarà la presentazione da CT della nazionale saudita davanti al mondo intero, presieduta dal presidente della federazione Yasser Al Misheal. L’allenatore ex Inter e Manchester City è già al lavoro per organizzare i primi allenamenti con i suoi giocatori, in vista del debutto ufficiale della prossima settimana: l’8 settembre, a Newcastle (Inghilterra), nello stadio di proprietà della squadra acquistata dal Pif, il fondo sovrano del paese, Mancini esordirà con la Costa Rica, mentre quattro giorni più tardi sarà la volta della Corea del Sud.

Foto: Lapresse