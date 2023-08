Quando debutta Roberto Mancini da CT dell’Arabia? Le prime date, le avversarie e per cosa gioca

Il mese di agosto per quanto riguarda il calcio italiano non è stato particolarmente interessante per questioni legate al calciomercato. Tutto è stato calamitato, dal 13 agosto in avanti, dalla questione legata alle clamorose dimissioni dell’0rmai ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini.

Il tecnico jesino, come abbiamo appurato, ha deciso di dire “addio” alla panchina della nostra formazione in maniera irrevocabile e, come sta emergendo in queste ore, è davvero ad un passo dall’ufficialità per la sua nuova avventura. L’allenatore campione europeo in carica, infatti, sarà il nuovo timoniere dell’Arabia Saudita.

Il mondo del calcio ormai sta spostando il proprio centro dal Vecchio Continente, verso proprio il deserto saudita, con Roberto Mancini che dovrebbe firmare un sontuoso contratto da 30 milioni di euro annui fino al 2026. L’ex tecnico di Inter e Lazio andrà a prendere il posto di Hervè Renard che ha guidato la squadra ai Mondiali di Qatar 2022, impreziositi dal successo contro l’Argentina. Il livello della squadra non è, e non sarà, certamente celestiale, ma l’arrivo di una pioggia di campioni nella Super League darà una mano ai sauditi ad alzare il proprio standard di gioco.

Ma, nello specifico, quali saranno gli impegni di Roberto Mancini nella sua nuova avventura? Già nel mese di settembre dovrebbe arrivare l’esordio con una amichevole contro la Corea del Sud, quindi a novembre si inizierà a fare sul serio con due impegni valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Arabia Saudita se la vedrà contro la vincente del play-off Cambogia-Palestina e successivamente la Giordania.

Passiamo al 2024. A partire dal mese di gennaio arriverà la prima competizione ufficiale. In Qatar sarà di scena la Coppa d’Asia, ed i sauditi saranno inseriti nel girone con Oman, Thailandia e Kirghizistan. Passando agli slot di marzo e giugno l’Arabia Saudita sarà di nuovo in campo per le partite delle qualificazioni verso il Mondiale 2026.

Foto: Lapresse