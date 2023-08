Quando debutta Lukaku con la Roma? Prima partita, calendario, eventuali squalifiche e diffide

Alle 17.40 di questo pomeriggio Romelu Lukaku è atterrato, insieme alla presidenza della Roma con Dan Friedkin in persona a pilotare il velivolo, all’aeroporto internazionale di Ciampino, dove è stato accolto da una folla composta da oltre 5000 tifosi giallorossi: l’arrivo del belga ha scatenato la piazza romanista, impaziente di ammirare all’Olimpico il proprio nuovo bomber.

Dopo un inizio difficile, la Roma di Josè Mourinho spera che con l’attaccante ex Inter la situazione possa cambiare: oltre all’aspetto tattico, con Lukaku che rappresenta l’elemento perfetto per il gioco diretto della squadra capitolina grazie alla sua possenza fisica, il belga darà una scossa emotiva a una rosa che, nelle prime due partite della stagione, è apparsa, oltre che indietro di condizione, scarica mentalmente.

Ora Big Rom andrà a sostenere immediatamente le visite mediche nella serata odierna, per poi firmare il contratto che lo legherà in prestito ai giallorossi nei prossimi giorni. Successivamente, la punta belga potrà disputare le prime sedute di allenamento con la squadra capitanata dallo Special One, il quale ritrova Lukaku dopo le esperienze a Londra con il Chelsea e a Manchester, sponda United.

Mourinho potrebbe decidere di convocare Lukaku già per il prossimo turno di campionato: i giallorossi sfideranno in casa, questo venerdì alle 20.45, il Milan di Stefano Pioli, squadra di cui Big Rom possiede ricordi felici visto il suo trascorso all’Inter, maglia con cui ha segnato ben cinque reti nelle dieci sfide con i rossoneri. Visto che il belga non deve scontare squalifiche, e le ammonizioni prese nell’anno passato si sono annullate con l’inizio della stagione in corso, Lukaku potrà essere della partita fra tre giorni, anche se al 99% l’allenatore giallorosso lo farà sedere in panchina.

Foto: Lapresse