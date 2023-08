Probabili formazioni Verona-Roma: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Siamo giunti al sabato della seconda giornata della Serie A 2023-2024. Un turno che ci propone un interessantissimo Hellas Verona-Roma che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi del capoluogo veneto. Una sfida di estremo interesse per le due squadre, con tre punti in palio che potrebbero dire molto sull’avvio delle rispettive stagioni.

I padroni di casa di mister Marco Baroni sono reduci da una importante vittoria in casa dell’Empoli e proveranno a fare il bis, confermando in larga parte l’undici che ha esordito una settimana fa. Davanti occhio a Folorunsho e Mboula alle spalle di Ngonge, mentre in difesa confermati Magnani, Hien, Dawidowicz e Terracciano.

Dall’altra parte la Roma di mister José Mourinho proverà a rifarsi dopo il 2-2 della prima giornata contro la Salernitana. I giallorossi sembrano ancora un cantiere aperto tra mercato e formazione titolare, con Belotti a caccia di conferme e Dybala alle sue spalle a dargli una mano. Una maglia in arrivo per Llorente e Kristensen?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA – Arbitro: Doveri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge.

Ballottaggi: Mboula – Saponara, Folorunsho – Djuric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazovic, Hrustic, Braaf, Henry

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar; Zalewski, Dybala. Belotti.

Ballottaggi: Zalewski – Spinazzola, Cristante – Paredes, Kristensen – Karsdorp

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

Foto: LaPresse