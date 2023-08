Probabili formazioni Roma-Salernitana: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Mourinho cambia modulo, Botheim insidia Dia

Inizierà all’Olimpico la Serie A 2023/24 della Roma che oggi, domenica 20 agosto, ospiterà la Salernitana in un match che sarà arbitrato da Feliciani.

La gara, con calcio di inizio alle 18.30, sarà trasmessa da DAZN.

José Mourinho cambia modulo a causa delle assenze per squalifica di Dybala e Pellegrini. Il tecnico giallorosso deve rinunciare anche ai lungodegenti Abraham e Kumbulla. Davanti a Rui Patricio, dunque, Mancini, Smalling e uno tra Llorente e Ndicka. Kristenssen giocherà sull’out di destra, mentre dalla parte opposta Zalewski dovrebbe essere preferito a Spinazzola. A centrocampo Bove, Cristante e Aouar, in attacco El Shaarawy è insidiato da Solbakken per affiancare Belotti.

I campani devono fare i conti con le assenze di Daniliuc e Pirola, con Paulo Sousa che conferma l’assetto tattico della passata stagione. Nel 3-4-2-1 granata, Ochoa è il titolare tra i pali, con Lovato (o Bronn), Gyomber e Fazio in difesa. Mazzocchi o Sambia sulla destra, con Bradaric sulla fascia opposta, mentre Maggiore insidia Mamadou Coulibaly per affiancare al centro del campo Lasagna Coulibaly. Kastanos e Candreva agiranno a supporto di Botheim che dovrebbe essere preferito a Dia.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Roma-Salernitana, valida per la 1ª giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SALERNITANA

ROMA (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho.

: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho. SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo e Passeri. Quarto ufficiale: Sozza. VAR: Guida. AVAR: Meraviglia

Ore 18.30 Roma-Salernitana− Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

Diretta tv : DAZN

Diretta streaming: DAZN

