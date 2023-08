Perché Bonucci ha diffidato la Juventus? Cos’è successo e tutti gli scenari

Un’estate a dir poco travagliata per Leonardo Bonucci. Al giocatore, da diverse settimane, è stata comunicata una decisione ben precisa: esclusione dal progetto tecnico della Juventus. Un fulmine a ciel sereno per l’esperto giocatore ex Bari e Milan tra le diverse squadre. Dopo ben 502 partite in bianconero, 37 gol segnati e 10 assist serviti, il difensore classe 1987 è stato dunque allontanato dalla Vecchia Signora e soprattutto da Giuntoli e Manna, che a luglio sono volati fino in Toscana per comunicargli la decisione.

ASSE BONUCCI-JUVENTUS: LA DIFFIDA E LE SOLUZIONI

Ma adesso la lotta di Bonucci continua e ci sono degli aggiornamenti. Negli scorsi giorni il legale del calciatore ha “diffidato” i vertici della Continassa. In che modo? Inviando una pec per chiedere il reintegro all’interno del gruppo squadra. Ma la risposta della Juventus è stata immediata e diretta: nessun ripensamento. Adesso quindi non resta che attendere nuovi risvolti e si può anche ipotizzare cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.

Bonucci dopo la pec, potrebbe citare la Juventus di fronte al collegio arbitrale. Inoltre specifica La Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe avere due alternative: la prima sarebbe quella di ottenere la risoluzione del contratto; ricordiamo che è legato alla Vecchia Signora sino al giugno del 2024 con uno stipendio da 6 milioni netti. La seconda, quella più probabile, è la seguente: potrebbe chiedere un indennizzo di più di 2 milioni di euro. Questa seconda soluzione nasce dal voler tutelare i tesserati che finiscono fuori da una squadra. Bisognerà quindi attendere per scoprire il futuro di Bonucci.

