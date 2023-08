Pallanuoto, Serie A1 2023-2024: nuovo format e lunga sosta per Europei e Mondiali

A causa dello stop per Europei e Mondiali ad inizio 2024, cambia il format della Serie A1 di pallanuoto: il massimo campionato vivrà una regular season in due fasi: prima parte con girone unico di sola andata con 14 squadre, poi lungo stop dal 12 dicembre al 24 febbraio e seconda fase con 2 gironi da 7 squadre, cui seguiranno play-off e play-out. Si inizia il 1° ottobre, lo Scudetto sarà assegnato entro il 29 maggio.

CAMPIONATO SERIE A1 2023-2024

La regular season inizierà con un girone all’italiana con 14 squadre e partite di sola andata. Tutti i club avranno accesso alla seconda fase, in cui saranno suddivisi in due gironi: le squadre dal 1° al 7° posto parteciperanno al round scudetto, le square dall’8° al 14° posto parteciperanno al round retrocessione. In entrambi i casi si tratterà di un girone all’italiana con partite di sola andata. I punti accumulati nella Regular Season verranno sommati a quelli ottenuti nel Round Scudetto o nel Round Retrocessione. La settima classificata del round retrocessione giocherà nella Serie A2 2024-2025.

Calendario Play-off e Play-out

Semifinali: mercoledì 1 maggio, mercoledì 8 maggio ed eventualmente sabato 11 maggio

Finali: mercoledì 22 maggio, sabato 25 maggio ed eventualmente mercoledì 29 maggio

COPPA ITALIA 2023-2024

Preliminary round dal 15 al 17 settembre 2023, Final Eight, alla quale sono qualificate di diritto Pro Recco (campione d’Italia e detentrice del trofeo) e società organizzatrice (da definire), dal 12 al 14 aprile 2024.

Preliminary round

Girone A: Pallanuoto Trieste, De Akker Bologna, RN Camogli, RN Savona, SC Quinto

Girone B: AN Brescia, CN Posillipo, Distretti Ecologici Nuoto Roma, Roma Vis Nova Pallanuoto

Girone C: CC Ortigia, Nuoto Catania, RN Nuoto Salerno, Telimar Palermo

Final Eight

Quarti di finale – venerdì 12 aprile

(1) Pro Recco-2^B, (2) 1^B-2^A, (3) 1^C-società organizzatrice, (4) 1^A-2^C

Semifinali – sabato 13 aprile

vincente (1)-vincente (4), vincente (2)-vincente (3)

Finali primo e terzo posto – domenica 14 aprile

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo