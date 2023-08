MotoGP, Tavullia celebra Valentino Rossi: il “Dottore” riceverà la chiavi della città

Valentino Rossi nella sua carriera ha ottenuto tutto. Titoli iridati (ben 9), vittorie (115), podi (235) altri record assortiti e lo status di “leggenda” del Motomondiale. Ma, quello che riceverà tra pochi giorni, va ad impreziosire ulteriormente la sua vita al di fuori della pista. Il nativo di Tavullia, infatti, sarà insignito delle chiavi della sua città, per celebrare ulteriormente il suo rapporto con il paese marchigiano.

L’evento si sarebbe dovuto tenere nello scorso mese di maggio, ma le violente alluvioni che hanno flagellato l’Emilia Romagna ed i territori limitrofi, hanno costretto gli organizzatori alla cancellazione di numerosi eventi. A questo punto, quindi, la celebrazione di Valentino Rossi si terrà giovedì 7 settembre a partire dalle ore 20.30 proprio in concomitanza con il via del fine settimana del Gran Premio di Misano del Motomondiale.

“Tavullia Vale”, così si chiama l’evento, vedrà quindi la consegna in maniera ufficiale delle chiavi della città al suo rappresentante più illustre, ovvero Valentino Rossi. Un valore simbolico non di poco conto. L’evento, che sarà presentato dal duo di Sky, Guido Meda e Mauro Sanchini, vedrà la partecipazione di tutti i piloti dell’Academy per onorare il “Dottore” in occasione di un riconoscimento così importante.

La serata vedrà Valentino Rossi come grande protagonista. Saranno proiettate le immagini più indelebili della sua impareggiabile carriera, per poi arrivare alla consegna delle chiavi per il personaggio che più di tutti ha saputo far conoscere, e “mettere sulla cartina mondiale”, la sua Tavullia.

Foto: LaPresse